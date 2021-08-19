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Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2021-08-19 10:48:48
Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların gece yarısından saat 07.00'ye kadar üç kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Krımske, Novoaleksandrovka ve New York bölgelerinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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