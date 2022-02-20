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Donbas: 53 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede 'gerginliğin arttığı' gerekçesiyle hafta sonu başlatılan tahliyeleri sınır bölgesinde takip ediyor.

23 Dakika Önce
2022-02-20 22:40:22
Donbas: 53 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya-Ukrayna sınırında bulunan Avilo-Uspensk giriş kapısında çoğunluğu yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişi, otobüslerle organize şekilde Rostov bölgesinin çeşitli yerlerinde oluşturulan kamplardaki çadırlara ve yurtlara yerleştirilmeye başlandı.

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Tahliye edilenlerin bir kısmı da Rusya'nın farklı bölgelerine tren yoluyla gönderiliyor. Voronej'ın yanı sıra Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerine gün içinde 5 binden fazla kişi gönderildi.

53 binden fazla kişi tahliye edildi

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Rostov-na-Donu şehrine gelen Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Şubat'tan itibaren 53 binden fazla kişinin Donbas'tan tahliye edildiğini belirtti.

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Tahliye edilenlerin birçoğunun çocuk olduğunu ifade eden Çupriyan, çocukların okullardaki eğitimi alması yönünde organizasyonlar yapıldığını söyledi. Çupriyan ayrıca, ülkenin 30 bölgesinin tahliye edilenleri kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi. AA .

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