Donald Trump, Mehmet Öz'ü neden desteklediğini açıkladı

Donald Trump, Mehmet Öz'ü ABD Senatosu'ndaki boş Pensilvanya koltuğuna oturması için desteklemesinin sebebinin, televizyon programcısı doktorun bir keresinde ona 'sağlıklı bir örnek' demesi olduğunu itiraf etti.

Eski ABD Başkanı, övgü dolu sözleri nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde Dr. Öz'ü destekleme eğilimi gösterdiğini One America News'e verdiği röportajda açıkladı.

Trump, "Öz'ü uzun zamandır tanıyorum ve yıllar boyunca bana karşı çok hoş davrandı" dedi:

"Ve bilirsiniz, işin doğrusu bu sizi etkiliyor. Ondan gerçekten hoşlandım. Onun programına katılmıştım.

Bana her zaman iyi davrandı. Çok sağlıklı bir örnek olduğumu söyledi ki bu çok hoşuma gitti. 'Eğer birkaç kilo verirsen bu da iyi olur' dedi ama sorun değil."

Trump'ın Öz'ü desteklemesi, Türk asıllı Amerikalı kalp cerrahının geçen ayki ön seçimlerde eski serbest yatırım fonu baş yöneticisi David McCormick'e karşı binden az bir oy farkıyla ucu ucuna kazandığı zaferi kesinleştirdi.

Dr. Öz kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'den John Fetterman'la yarışacak.

Ezici bir zaferle Demokrat Parti adaylığını kazanmasından bu yana Fetterman, Pensilvanya'yla sağlam bağları olmadığını söylediği Dr. Öz'e sosyal medyada durmak bilmeden saldırdı ve deneyimli televizyon sunucusuyla bihaber bir carpetbagger (Amerikan İç Savaşı'nın 1865 yılında sona ermesiyle beraber yeniden yapılanma dönemi süresince Güney eyaletlerine giden Kuzeyliler için kullanılan aşağılayıcı ifade -ed.n) diye alay etti.

Dr. Öz, ilk kez 2004 yılında The Oprah Winfrey Show'a konuk tıp uzmanı olarak katılmış ve ardından 13 sezon boyunca kendi televizyon programını sunmuştu. .