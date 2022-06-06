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Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü

44 Dakika Önce
2022-06-06 22:10:43
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti.

Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. AA .

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