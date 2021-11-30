Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde

Geçen hafta 13.45 ile rekor kırdıktan sonra 11.50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13 seviyesi gördü.

Dolar/TL bugün yeniden 13 seviyesi görüldü. Euro/TL'de de 14,78 seviyesi görüldü.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen faiz indirimlerine devam mesajı ile 13.45'e yükseldikten sonra 11.50 seviyelerine kadar gerileyen kur, cuma akşamı tekrar yükselişe geçmişti.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un yarattığı endişeler de TL gibi gelişen ülke para birimlerinin değer kaybında etkili oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.