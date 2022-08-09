Dolar denklemden çıktı! Rus uzmandan çarpıcı analiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Soçi'de yaptığı kritik görüşme sonrası ülkeler ticari faaliyetlerinde dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı. Rus analist Razuvayev, böyle bir adımın Rus-Türk ticari ilişkilerinin gelişiminde önemli bir sıçramaya yol açabileceğini belirtti. Razuvayev, 'Türkiye, Rusya'ya karşı dostane bir ülke olduğunu gösterdi ve bu nedenle her iki ülkenin ekonomik iş birliğini arttıracağı kesinlikle ortada.' dedi.

Aracı kurum Alpari'nin analiz departmanı eski yöneticisi, finansal analist Aleksandr Razuvayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimit Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ticari işlemlerde ulusal para birimlerine geçiş sürecini Sputnik'e değerlendirdi.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Razuvayev, "Rusya ve Türkiye, ticaret cirosunu 3 katına, 100 milyar dolara çıkarmayı hedefledi. Görev kolay olmasa da tamamı ile hayata geçirilebilir. Taraflar daha 2016'da lira ve ruble cinsinden işlemlere geçmeyi önermişti. Şimdi bu konu daha da güncel hale geldi. Bu, yaptırım risklerinin en aza indirgenmesine yardımcı olacak ve Türkiye'de Rus ödeme sistemi MIR'nin banka kartlarının çok daha geniş kullanımını mümkün kılacak. Turistlerimiz Türkiye'de daha rahat tatil yapabilecek. Tüm bu hususlar, Rus-Türk ticari ve ekonomik bağlarının gelişiminde gözle görülür bir sıçrama olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Türkler buna ilgi duyuyor. Kaldı ki bu yıl ruble, oldukça güçlü bir para birimi olduğunu kanıtladı" diye konuştu.

Bu eğilimin bölgesel taşımacılık ve lojistik zincirlerinin basitleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için yapılan yoğun çalışmalarla da desteklendiğine dikkat çeken Razuvayev, şöyle konuştu:

"Rusya Türk mallarına ilgi duyuyor ve bildiğim kadarıyla onları Türk lirası (TL) ile satın almaktan çekinmiyor. Bu koşullar karşılıklı ticaret cirosunun büyümesini olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca şu anda nakliye ve lojistik zincirlerinin basitleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için yoğun çalışmalar devam ediyor. 'Zengezur Koridorunun' yanı sıra Kafkasya'daki ticaret yollarındaki engellerin tamamen kaldırılması görüşülüyor. Ancak bu konuda elbette bir takım kesin tahminlerde bulunmak zor, zira birçok şey politikaya bağlı. Ancak planlar iddialı. Türkiye, Rusya'ya karşı dostane bir ülke olduğunu gösterdi ve bu nedenle her iki ülkenin ekonomik işbirliğini arttıracağı kesinlikle ortada." .