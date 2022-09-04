Doktor sorunu yaşayan sadece Türkiye değil! Fransa ve İngiltere’den doktorsuzluk manzaraları

Türkiye sağlık sistemindeki aksaklıkları tartışırken, Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri Fransa ve İngiltere’de de gündem sağlık sisteminde yaşanan sorunlar…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye, Kovid-19 pandemisi sonrası sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları tartışırken, Avrupa'nın iki gelişmiş ülkesi Fransa ve İngiltere'den de sağlık sisteminde yaşanan sorunlar gündemde…

Fransa; doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle birçok şehirde hastanelerin acil servislerini kapattı. Mayenne ilinin Evron ilçesinde yeni bir doktor göreve başlayan doktorla sağlık sektörünün ne halde olduğu yeniden gündeme geldi.Doktorun geldiğini öğrenen ilçe sakinlerinin sağlık merkezinin önüne akın etmesiyle metrelerce kuyruk oluştu.Ülkenin Bleu Mayenne radyosu, Twitter hesabından, şehre taşınan yeni doktora kaydolmak için öğleden sonra 120'den fazla kişinin Evron Sağlık Merkezi önünde sıraya girdiğini açıkladı.

Fransa'da birçok doktor emekliye ayrıldı

Ouest France sitesi de Evron civarındaki birçok bölgede sağlık çalışanının emekliye ayrılması nedeniyle pratisyen hekim dahi bulmakta zorluk yaşandığını aktardı. Ülkedeki kırsal bölgelerin büyük bir kısmında aynı durumun hakim olduğu belirtiliyor.Sol cepheden Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, yaşananlara atıfta bulunarak, "Macron sayesinde Fransa üçüncü bir dünya ülkesi oldu. Kıtlık, düzensizlik, her şeye muhtaçlık." ifadesini kullandı. Fransız Milletvekili Damien Maudet, Tıbbi kıtlığın ve acil servislerin kapatılması karşısında Fransız devletinin anayasasına saygı duymadığını belirterek durumu eleştirdi. Mayenne Milletvekili Guillaume Garot da "Fotoğraflarla doktor kıtlığı daha nasıl güzel anlatılabilir." açıklamasını paylaşarak metrelerce uzunluktaki kuyruğa tepki çekerek çözüm çağrısı yaptı.

Fransa'da Kovid-19 salgınıyla birlikte yaşanan yoğunluk ve personel eksikliği nedeniyle birçok kentte hastanelerin acil servislerini kapattığı bildirilmişti.

İngiltere'de doktor kıtlığı halk sağlığını tehdit ediyor

İngiltere'de de Temmuz ayında milletvekilleri tarafından hazırlanan bir rapora göre Ulusal Sağlık Hizmetleri'ndeki (NHS) çalışan açığı, hastaların sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı. NHS'in tarihinde görülmemiş bir şekilde doktor açığı 12 bini, hemşire ve ebe açığı ise 50 bini aştı. BBC'de yayımlanan haberde atıfta bulunulan rapora göre sağlık çalışanı açığını kapamak için etkili adımlar atılmaması, pandemi nedeniyle uzamış bekleme sürelerini daha da uzatma riski taşıyor.Hükümet ise daha fazla çalışan bulabilmek için uzun vadeli planlar hazırlamakta olduklarını belirtiyor.

Raporu hazırlayan Avam Kamarası Sağlık ve Sosyal Bakım Komisyonu Başkanı ve eski sağlık bakanlarından Jeremy Hunt, Eylül'de göreve başlaması gereken yeni başbakan için en öncelikli konulardan birinin bu olması gerektiğini söylüyor:

“NHS'te istikrarlı bir şekilde çalışan açığı olması hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara büyük bir risk oluşturuyor. Hükümetin bu sorunu aşmak için uzun vadeli bir planı olmaması da bu sorunun çözümünü zorlaştırıyor.”

Komisyona göre bu gidişle 2030'ların sonunda sağlık ve sosyal bakım alanındaki 1 milyon yeni istihdam gerekecek. İngiltere'nin yaşlanan nüfusuna ek olarak sağlık sektörünün gelişmesi ve bu alandaki teknolojik ilerlemeler nedeniyle daha fazla çalışana ihtiyaç duyulacak. Özellikle Mart 2021 ile Mart 2022 arasında 500'den fazla ebenin işi bırakması, doğum hizmetlerinde aksama riski oluşturuyor. Rapora göre hasta ve yaşlı bakım merkezlerinin yüzde 95'i işçi bulmakta, yüzde 75'i ise mevcut işçilerini korumakta zorlanıyor. Rapora göre maaşlar iyileşmeden bu durumu düzeltmek mümkün olmayacak. Ülkede 17 bin bakım çalışanının saatlik 9,5 sterlin olan yasal sınırın altında maaş aldığından endişe ediliyor. Kraliyet Hemşirelik Koleji'nin yönetici Patricia Marquis, sağlık sisteminde çalışan bazı hemşirelerin ailelerini geçindirmekte, kira ödemekte, işe gelmek için ulaşım parası bulmakta zorlanmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor. .