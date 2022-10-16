'Doğum oranlarını artırmak istiyoruz'

Çin Lideri Şi Cinping, yaşlanan nüfusla mücadele edebilmek için doğum oranlarını artıracak politikaları hazırlayacaklarını söyledi.

Şi Cinping, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20'inci Ulusal Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Reuters'ın aktardığı habere göre Şi, "Nüfusun yaşlanmasına yanıt olarak doğum oranlarını artırmak ve proaktif bir ulusal strateji izlemek için bir sistem oluşturacağız" dedi.

Çin, 1.4 milyarlık nüfusuyla en kalabalık ülke konumunda bulunuyor. Açıklanan son verilere göre ülkedeki doğum oranı 2020 yılına göre yüzde 11.5 azalmıştı. Doğan bebek sayısı 10 milyonun altına düşerken, doğurganlık oranı 1.16'ya kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Çin'de 1980-2015 arasında uygulanan 'tek çocuk' politikasını azalan doğum oranlarının en önemli nedeni olarak gösteriyor. .