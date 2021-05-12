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'Doğu Kudüs ve Gazze’de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları destekliyoruz'

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs ve Gazze’de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları desteklediklerini bildirdi.

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12.05.2021 22:12:40
'Doğu Kudüs ve Gazze’de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları destekliyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gerginliğin azaltılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması yönündeki tüm adımları destekliyoruz." dedi.

Guterres, resmi temas kapsamında bulunduğu başkent Moskova'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Guterres, uluslararası hukukun tüm devletler için geçerli olduğuna işaret etti.

Guterres, "Üyesi olan tüm ülkelerin BMGK'nin kararlarını uygulaması gerekiyor. BMGK'nin birliği, Orta Doğu, Afganistan, Libya, Yemen gibi meselelerin çözümü ile ilgili önemli araçtır. BMGK üye ülkelerinin, uluslararası hukukun üstünlük kazanması açısından bir araya gelmesi önemli." şeklinde konuştu.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) çalışmalarını yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getiren Guterres, Filistin meselesine ilişkin barış sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Mesele taraflarının arasında diyaloğun oluşturulması konusunda yardımcı olmaya hazırız. Gerginliğin azaltılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması yönündeki tüm adımları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Aköaabatlıselçuk

Gerginliği azaltılması ne demek.Eşit ,adil olmayan bir mücadele var ,terör devleti İsrail var .Ortadoğu KENDİNE GELSİN batı ya köpek olmasın bak her şey kabak gibi düzeliyormu gör

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İHH Ramazan
İHH Ramazan