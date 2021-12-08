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TIMETURK / DÜNYA / Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden kışkırtıcı yürüyüş

Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden kışkırtıcı yürüyüş

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te onlarca aşırı görüşlü yasa dışı Yahudi yerleşimci, bugünkü bıçaklı saldırı girişimi üzerine provokatif yürüyüş gerçekleştirdi.

1 Saat Önce
2021-12-08 21:18:02
Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden kışkırtıcı yürüyüş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail bayraklarıyla toplanan onlarca yasa dışı yerleşimci, "Saldıranlara ölüm", "Hırsızlar hırsızlar evlerden çıkın" gibi çok sayıda kışkırtıcı slogan attı.

Yahudi yerleşimciler ayrıca üzerinde "Teröristleri öldürmeyi kanunlaştırın", "İntikamın alınması gerek" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sırasında bölgede yaşayan Filistinliler ve yasa dışı yerleşimciler arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

İsrail polisi, tarafları birbirinden ayırırken, evlerinin önüne çıkan Filistinliler, İsrail polisine yerleşimcilerin evlerine yaklaşmasına ve kışkırtıcı sloganlar atmasına izin verdiği için tepki gösterdi.

Göstericiler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde mayıs ayında olayların yaşandığı caddeye doğru yürüdü. İsrail polisi, bu noktada göstericilerin ilerlemesini engellemek için demir bariyerlerle caddenin giriş-çıkışını kapattı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci bir kadına bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli çocuğu, okuluna baskın düzenleyerek gözaltına almıştı. İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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