Doğu Guta’daki kimyasal saldırının 9’uncu yılı! “Esed rejimi katliamlarını halen sürdürüyor”

Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 9 yıl geçti. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulanarak, 2013 yılında Şam'ın Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenleyen Beşşar Esed rejiminden hesap sormasını talep etti.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 9 yıl geçti. İnsanlık dışı saldırının yıl dönümünde Suriyeli muhalifler, Esed rejiminden uluslararası arenada hesap sorulmasını istedi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulanarak, 2013 yılında Şam'ın Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenleyen Beşşar Esed rejiminden hesap sormasını talep etti.

Somut tepki gelmeyince daha fazla katliam işlendi

Uluslararası toplumun Doğu Guta katliamına ciddi ve somut tepkiler veremediğini dile getiren Muslat, "Bu durum, rejimin Suriye'nin çeşitli bölgelerinde katliamlar işlemesinin önünü açtı. Bu katliamlarda sivillere karşı uluslararası kanunlarca yasaklanan silahlar kullanıldı. Bugün Esed rejimi ve müttefikleri hala katliamlarını sürdürüyor." dedi.

Muslat, Esed rejiminin Suriye'de BM tarafından alınan yasaklı silahların kullanılması kararını 2 bin 810 kez ihlal ettiğini savunarak, BM'nin, sorumluluk üstlenerek Esed rejiminden işlediği suçların hesabını sormasını istedi.

SMDK başkanı, Suriye'de, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde belli bir takvim dahilinde siyasi geçiş sürecinin hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tam 217 kez kimyasal silah kullandı

Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısı 9'uncu yılını geride bırakırken, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantılarındaki vetoları ise iç savaş boyunca 217 kez kimyasal silaha başvuran rejimin yargılanmasını engelliyor.

İnsanlık tarihinin gördüğü en acımasız katliamlardan biri olan ve hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilendi. Katliamın ardından, Doğu Guta 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline geldi. Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde, Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kaldı. Beş yıllık muhasaradan çıkan siviller, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlara sığındı.

En çok Şam ve kırsalı kimyasal saldırıların hedefi oldu

Esed rejiminin iç savaş boyunca kimyasal silah kullanımının illere göre dağılımına değinilen raporda, başkent Şam ve kırsalının en çok saldırıya maruz kalan bölge olduğu ifade edildi.

Buna göre, Şam ve kırsalındaki bölgeler 102, İdlib 45, Hama 30, Halep 26, Humus 7, Dera 3, Deyrizor 3, Lazkiye ili ise 1 kez kimyasal silahlarla hedef alındı.