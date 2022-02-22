Doğu Avrupa'da olağanüstü zirve
Bükreş Dokuzlusu liderleri 25 Şubat Cuma günü Varşova’da toplanıyor. Gündemde Rusya-Ukrayna krizi var.
2022-02-22 21:32:13
Bükreş Dokuzlusu liderleri 25 Şubat Cuma günü Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere Varşova'da bir araya gelecek.
Bükreş Dokuzlusu
Bükreş Dokuzlusu, Polonya ve Romanya'nın girişimiyle kurulah B9 NATO'nun doğu sınırında yer alan ülkeleri içeriyor.
Bulgaristan, Çekya, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına yönelik iki kararnameyi imzalamıştı. TRTHaber .
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