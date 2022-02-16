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Dodik’e ‘popülist ve bukalemun’ nitelemesi!
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Dodik’e ‘popülist ve bukalemun’ nitelemesi!

Bosna Hersek’te ayrılıkçı girişimleriyle gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik hakkında konuşan Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Sırp lideri “öngörülemez bir popülist ve bukalemun” olarak niteledi.

40 Dakika Önce
2022-02-16 09:43:43
Dodik’e ‘popülist ve bukalemun’ nitelemesi!

“BalkanNews”in aktardığına göre, bir İspanyol gazetesine konuşan Inzko, Sırp lider Dodik'in mevcut durumdan geri adım atmasının zor olacağını vurguladı.

Inzko, “Fakat konu Dodik olunca öngörü mümkün değil. Geçmişte de hep bukalemun gibi davrandı. Halihazırda artık dönüşü zor bir yola girdiğini düşünüyorum. Çok sayıda kırmızı çizgiyi aştı. Yine de en nihayetinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic neye karar verirse onu yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Görevinin son günlerinde Srebrenitsa soykırımını inkar yasasını kanunlaştırmasıyla “gurur duyduğunu” belirten Inzko, Bosna Hersek'te Sırp ve Hırvat siyasetçilerin muhalefeti nedeniyle 26 yıl boyunca böyle bir yasayı geçirmenin mümkün olmadığını da belirtti.

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