Dodik: Dünyanın en büyük liderlerinden biri Erdoğan'dır

Bosna-Hersek Devlet Konseyi Başkanlığı Üyesi Milorad Dodik, 'Bizim de AB'ye girme konusunda hevesimiz azaldı. Bizim bölgemizde lider çok azdır. Dünyanın en büyük liderlerinden biri Erdoğan'dır' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konsey üyeleri ortak basın toplantısı düzenledi.

DODİK: DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERLERİNDEN BİRİ ERDOĞAN'DIR

Basın toplantısında konuşan Bosna-Hersek Devlet Konseyi Başkanlığı Üyesi Milorad Dodik, "Hiçbir liderle Erdoğan ile olduğu kadar ortak anlayışa sahip olamadık. Üçümüz hep kavga halindeyizdir. Burada dostane bir ortam var. Bu şunu gösteriyor, Erdoğan'a saygı var. Avrupa Birliği sorunlarımızı çözemiyor. Bizim de AB'ye girme konusunda hevesimiz azaldı. Bizim bölgemizde lider çok azdır. Dünyanın en büyük liderlerinden biri Erdoğan'dır." dedi.