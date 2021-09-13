Doctor Who'nun yıldız ismi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

Doctor Who dizisindeki oyunculuğuyla dünya çapında ün kazanan yıldız oyuncu Tanya Fear, 9 Eylül tarihinde kayboldu.

Dünyanın en popüler bilim kurgu dizilerinden bir tanesi Doctor Who, bu kez çok ilginç bir konuyla gündemde. Bugüne dek pek çok yapımda yer almış olsa da en çok Doctor Who'daki performansıyla gündem olan Tanya Fear, birkaç gün önce kayboldu. İngiliz oyuncunun ailesi ve menajeri, bu kayboluşu doğruladı.

Onlarca yapımda birbirinden farklı rollerde karşımıza çıkan Tanya Fear'ın nasıl ve neden kaybolduğu bilinmiyor. Üstelik edinilen bilgilere göre Fear'ın kimseyle bir sorunu da yoktu. Ailesi, Fear'ın hayatından endişe ederken menajerliğini yapan Alex Cole ise bunun kendisi için bir şok olduğunu belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.