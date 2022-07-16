Dizisi gerçek oldu! Uyuşturucu karteli liderini Max adlı köpek yakaladı

Dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden birinin kurucusu olan ve 1985 yılında ABD’li gizli ajan Enrique ‘Kiki’ Camarena’yı işkence edip öldürmekle suçlanan Rafael Caro-Quintero, Meksika’da dün Max adlı özel eğitimli bir köpek tarafından çalıların içinde yakalandı.

‘En çok Arananlar' listesinde ilk 10'na giren Caro-Quintero için FBI, tarihindeki en büyük ödüllerinden biri olan 20 milyon dolar ödül koymuştu. Caro-Quintero'yu 1990 yılında ‘Camarena Hikayesi' adlı dizide Benicio Del Toro oynamıştı.

Meksika Donanması tarafından dün yapılan açıklamada “Meksika ve ABD Hükümetleri tarafından en çok aranan, uyuşturucu kaçakçılığı lideri olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı” denildi. 1980'li yıllarda Meksika'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden birini olan Guadalajara Karteli'nin kurucu üç liderinden biri ve bu kartelin altında Sinaloa Karteli'ni kuran ve yöneten Caro-Quintero'yu, Max adlı özel eğitimli bir polis köpeği çalılıkların arasında yakaladı.

DÜŞEN BLACK HAWK'TAKİ 14 KİŞİ ÖLDÜ

Meksika Donanması, aynı açıklamada operasyon bölgesi olan Sinaloa'daki Los Mochis şehrinde bir Black Hawk helikopterinin düşmesi sonucu 14 personelinin öldüğünü belirtti. Kaza olup olmadığını araştırdığını ifade eden donanma, kazanın Caro-Quintero'nun yakalanma operasyonuyla bağlantılı olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmadığını vurguladı.

2013'TE BİR MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Caro-Quintero, 1985 yılında ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) güvenlik gücünün kartele yerleştiği gizli bir ajan olan Kiki Camarena'ya işkence edip öldürmekle suçlandı ve 40 yıl hapse mahkum oldu. 2013 yılında bir mahkeme, Quintero'nun cezasını kısaltarak serbest kalmasını sağladı. Karar daha sonra yüksek mahkeme tarafından bozuldu ancak Quintero kayıplara karıştı. O tarihten itibaren FBI'ın ‘En çok Arananlar' listesinde ilk 10'na giren Caro-Quintero için tarihteki en büyük ödüllerinden biri olan 20 milyon dolarlık ödül konuldu.

FBI, GOD FATHER TAKMA ADINI TAKMIŞTI

FBI, Rafael Caro-Quintero hakkında hazırladığı 2018 yılında hazırladığı dosyada “RCQ olarak bilinen ve Meksika uyuşturucu kaçakçılığının God Father'ı olarak kabul edilen Rafael Caro-Quintero, 1970'lerin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin başlıca uyuşturucu tedarikçilerinden biriydi” ifadelerini kullanmıştı. Caro-Quintero'nun dahil olduğu davaları araştıran FBI özel ajanı Russ Ellersick ise "Caro-Quintero otuz yıl önce muazzam bir güce sahipti ve bugün hala gücü var" açıklamasını yapmıştı.

‘CAMARENA HİKAYESİ'

DEA özel ajanı Kiki Camarena'nın öldürülmesi, ABD gündeminde büyük yankı uyandırmış ve ünlü yönetmen Michael Mann, üç bölümlük 'Uyuşturucu Savaşları: Camarena Hikayesi' adlı diziyi çekmişti. Dizide Camarena'yı Steven Bauer ve Caro-Quintero'yu ise Benicio Del Toro oynamıştı.

DEA Ajanı Kiki Camarena, gizli ajan olarak kartelin içine girmiş, elde ettiği bilgilerle Meksika'dan ABD'ye büyük bir uyuşturucu yolunu ortaya çıkartacakken işkence edilip öldürülmüş halde bulunmuştu. Caro-Quintero ayrıca yakın zamanlarda Narcos: Mexico dizisine de konu olmuştu. DHA .