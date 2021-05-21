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Diyarbakır'daki ''maket uçak'' saldırısına ilişkin yeni gelişme

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırı girişimi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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21.05.2021 22:21:07
Diyarbakır'daki ''maket uçak'' saldırısına ilişkin yeni gelişme

18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece saatlerinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuştu.

Saldırı maketinin düşürüldüğü, üste herhangi bir zaiyatın olmadığı açıklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen F.K'yı adresinde gözaltına aldı.

F.K'nın saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığıyla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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