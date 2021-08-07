DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Petrol ve LPG’de promosyon düzenlemesi
Küresel piyasalar haftayı rekorlarla geçti
İran'dan İsrail'e yanıt: Sert karşılık veririz!
Yeni araştırma: Covid geçiren de aşı olmalı mı?
Taliban, bir vilayet merkezini daha ele geçirdi
Onur Çetin, Doğa için şarkı yaptı
Taliban cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı
Filistin: İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplum harekete geçmiyor
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri hangileri?
Bir bronz madalya da Uğur Aktaş'tan
İran, İsrail'e ait gemiye saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti
11 Eylül kurbanlarının aileleri, Biden’a ‘gelme’ dedi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: ''Tek aşı eşittir hiç aşı''
ABD vatandaşlığından çıkan zenginlerin sayısı 2020'de rekor kırdı
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

TIMETURK / DÜNYA / Dixie yangını California’yı esir aldı: Binlerce kişi tahliye edildi

Dixie yangını California’yı esir aldı: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde hızla büyüyen yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

4 Saat Önce
2021-08-07 12:33:19
Dixie yangını California’yı esir aldı: Binlerce kişi tahliye edildi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

ABD'de California eyaletinde yaklaşık üç hafta önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan Dixie yangını, rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.

Dixie yangını California, Plumas County'deki tarihi Greenville kasabasını harap etti.

İlçenin ana caddesi moloz yığınına dönerken diğer kısımları da tamamen yandı.

432 bin 813 dönümlük alanı yok eden yangın, şimdiye kadar en az 91 yapıyı yok etti. Şimdiye dek yangının sadece yüzde 35'i kontrol altına alınabildi.

Uzmanlar, Dixie yangınının dramatik bir şekilde büyümesini şiddetli kuraklık koşulları körüklüyor diyor.

100 YILDIR GÖRÜLMEYEN YANGINLAR

Dixie Yangını ile mücadele eden kurumlarda kamu bilgilendirme görevlisi olan Tim Jones, “100 yılı aşkın bir süredir bu büyüme hızında görülmeyen tarihi yangın seviyelerine yaklaşıyoruz” dedi.

Columbia Üniversitesi ve NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacı Robert Field, “Yangınların sayısı artmadı, ancak 1980'lerden bu yana California'da yanan alanların miktarı iki katına çıktı” dedi.

Oregon'daki Bootleg yangını daha önce 413 bin 765 dönümlük alanı etkileyerek bu yıl ülkedeki en büyük orman yangını olmuştu.

Yangının yüzde 87'si kontrol altına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş