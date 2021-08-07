Dixie yangını California’yı esir aldı: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde hızla büyüyen yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

ABD'de California eyaletinde yaklaşık üç hafta önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan Dixie yangını, rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.

Dixie yangını California, Plumas County'deki tarihi Greenville kasabasını harap etti.

İlçenin ana caddesi moloz yığınına dönerken diğer kısımları da tamamen yandı.

432 bin 813 dönümlük alanı yok eden yangın, şimdiye kadar en az 91 yapıyı yok etti. Şimdiye dek yangının sadece yüzde 35'i kontrol altına alınabildi.

Uzmanlar, Dixie yangınının dramatik bir şekilde büyümesini şiddetli kuraklık koşulları körüklüyor diyor.

100 YILDIR GÖRÜLMEYEN YANGINLAR

Dixie Yangını ile mücadele eden kurumlarda kamu bilgilendirme görevlisi olan Tim Jones, “100 yılı aşkın bir süredir bu büyüme hızında görülmeyen tarihi yangın seviyelerine yaklaşıyoruz” dedi.

Columbia Üniversitesi ve NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacı Robert Field, “Yangınların sayısı artmadı, ancak 1980'lerden bu yana California'da yanan alanların miktarı iki katına çıktı” dedi.

Oregon'daki Bootleg yangını daha önce 413 bin 765 dönümlük alanı etkileyerek bu yıl ülkedeki en büyük orman yangını olmuştu.

Yangının yüzde 87'si kontrol altına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.