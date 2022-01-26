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TIMETURK / DÜNYA / Disney Plus’ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Disney Plus’ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Türkiye'de 10 yıl yayın yapma lisansı alan Disney Plus yayına bu yaz başlayacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-01-26 11:45:44
Disney Plus’ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Disney'in kendi video akış platformu Disney Plus'ın Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı resmen açıklandı.

Fox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Disney+ bu yaz Türkiye'de! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan, dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu yepyeni bir platforma hazır olun" ifadeleri kullanıldı.

Aralık 2021'deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney Plus'a Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verilmişti. .

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