Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 'Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Türkiye'nin hava sahasını ihlallerine yönelik açıklama yaptı.

Bilgiç yaptığı açıklamada, "Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada'nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez'in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir." dedi.

Bilgiç, açıklamasında şunları söyledi:

"Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır.

Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir."

TRTHaber .