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Dışişleri'nden 'Suriye'de esir takası' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerle Beşar Esed rejimi arasında esir takası yapıldığı ifade edildi.

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02.07.2021 16:33:24
Dışişleri'nden 'Suriye'de esir takası' açıklaması

Türk Dışişleri, Astana süreci kapsamında kurulan çalışma grubunun projesi çerçevesinde Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır.

Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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