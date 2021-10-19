Dışişleri'nden AB'ye 'Türkiye raporu' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türkiye Raporu'na ilişkin olarak 'Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır' ifadesini kullandı

Dışişleri Bakanlığından "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.