Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakının 8. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, 'Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder' denildi