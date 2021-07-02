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'Diriliş Ertuğrul' dizisi, Cammu Keşmir'de bir restorana ilham verdi

Türkiye'de 2014-2019 yıllarında TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir restoranın konseptine ilham kaynağı oldu.

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02.07.2021 09:06:06
'Diriliş Ertuğrul' dizisi, Cammu Keşmir'de bir restorana ilham verdi

Türkiye'de 2014-2019 yıllarında TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir restoranın konseptine ilham kaynağı oldu.

"Free Press Kashmir" internet sitesinin haberine göre, başkent Srinagar'da mekan tasarımı için söz konusu diziden esinlenilen bir kafe-restoran açıldı.
"Kardeşler–The Kashmir Cafe" adı verilen restoranın duvarları, dizi karakterlerinin portreleriyle süslenirken; dizideki çok sayıda eşya ve aksesuar iç mekan düzenlemesinde kullanıldı.
Restoranın kurucusu ve işletmecisi Şadab, dizinin temelinin güçlü ahlaki ve etik değerlere dayandığını, bu yüzden Keşmir halkı tarafından beğenilip benimsendiğini söyledi.
Cammu Keşmir'de çok canlı bir kafe ve restoran kültürü olduğunu, birbirinden yenilikçi ve yaratıcı tema-kafelerin açıldığını ifade eden Şadab, "Diriliş Ertuğrul'un tüm dünyada ve de Keşmir'de elde ettiği başarı düşünüldüğünde, Keşmir'de birisinin dizinin temasını bir restoran veya kafe konseptine dönüştürmesi an meselesiydi. Bunu yapan biz olduk." diye konuştu.
Diriliş Ertuğrul temalı restoran Kardeşler-The Kashmir Cafe'de Orta Doğu, Türk ve Hint-Babür mutfağından lezzetler sunuluyor.
İşletme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle şu an yalnızca gel al ve evlere paket servis usulüyle çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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