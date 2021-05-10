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Din adamı Musallam'dan Hristiyanlara çağrı: Müslümanlara destek için Aksa'ya gidin

Filistin'de Hristiyan din adamı Manuel Musallam, Filistinli Hristiyanlara, Mescid-i Aksa'ya gitmeleri çağrısında bulundu.

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10.05.2021 18:17:05
Din adamı Musallam'dan Hristiyanlara çağrı: Müslümanlara destek için Aksa'ya gidin

Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi Başkanı Peder Musallam (83), "Savaş zamanı halkının yanında olmayanın, barış günlerinde aralarında bulunmaya hakkı yoktur" başlığıyla yayımladığı mesajında, "Kişisel bir inisiyatifle, saygıdeğer din adamlarına, patriklere, piskoposlara ve rahiplere, büyük küçük hepsine Mescid-i Aksa'ya gitmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ZAYIF OLURSAK THEODOR HERZL'İN DEDİĞİ GİBİ MESCİD-İ AKSA YIKILACAK"

Bugün Müslümanlara "hepsinin tek bir kaderi ve tek bir medeniyeti olduğu, bu kutsal topraklarda tek bir insan oldukları ve oradaki insanı savundukları" mesajı verdiklerini kaydeden Musallam, "Bugün zayıf olursak Theodor Herzl'in dediği gibi Mescid-i Aksa yıkılacak." ifadelerine yer verdi.

Musallam, şunları kaydetti:

"Hristiyan din adamları halkınızın, mazlumların, fakirlerin, ezilenlerin yanında durun. Çünkü kilise, mazlumların, ezilenlerin, zayıfların kilisesidir. Hristiyanlar, Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde set oluşturup Siyonistlere orayı kapatır ve Aksa'ya ayak basmalarını engellerlerse sahip oldukları kimliğin hakkını vermiş olurlar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
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