Diktatör Mussolini'nin torunu, seçimlerde en çok oyu alan aday oldu

İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin torunu Rachele Mussolini, Roma belediye meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alan aday oldu.

İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu Rachele Mussolini, Roma belediye meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alan aday oldu.

2016'da aynı göreve seçilen Rachele Mussolini, aşırı sağ İtalya'nın Kardeşleri'nin adayı olarak 8200'den fazla oy alarak önceki seçimlere göre 657 oyluk bir artış elde etti.

İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu, Roma'daki başarısının soyadına değil, sıkı çalışmasının bir sonucu olduğunu söylüyor.

Mussolini, La Repubblica'ya verdiği demeçte, “Çocukluğumdan beri soyadımla yaşamayı öğrendim. Okulda beni işaret ederlerdi, ama sonra Rachele ortaya çıktı. Kişilik, soyad ne kadar külfetli olursa olsun, üstün geldi. Sol gruplardan çok arkadaşım var ve içlerinden birinin bana oy verdiğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Caz müzisyeni Romano Mussolini'nin kızı olan Rachele, diktatörün ilk karısının adını taşıyor.

İtalya'daki yerel seçimlerde sağcı partiler nispeten kötü performans göstererek Milano, Napoli ve Bologna gibi önemli şehirlerde belediye başkanlığı yarışını kaybetmişti.

Roma'da, bu ay içinde sağcı aday Enrico Michetti ile eski merkez sol maliye bakanı Roberto Gualtieri arasında ikinci tur seçim yapılması planlanıyor.

Benito Mussolini, 1922 yılında İtalya başbakanlığına geldikten sonra muhalif kişi ve kurumları ortadan kaldırmış ve II. Dünya Savaşında Hitler'in yanında yer alarak İtalya'yı büyük bir yıkıma sürüklemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.