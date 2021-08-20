Dibeybe, seçimleri zamanında yapma sözü verdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bu yılın sonunda yapılması planlanan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılması ve ‘kaybedenler’ olarak nitelendirdiği kişilerle yüzleşme sözü verdi.

Libya'da Parlamento üyeleri, bir sonraki cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçileceği bir yasa tasarısı üzerinde uzlaşı sağladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bir kez daha bu yılın sonunda yapılması planlanan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılması ve ‘kaybedenler' olarak nitelendirdiği kişilerle yüzleşme sözü verdi.

Dibeybe'nin açıklaması, Temsilciler Meclisi'nin ‘yeni cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesine yönelik, ülke tarihinde ilk örnek olan bir yasa tasarısının meclis üyeleri tarafından onaylandığını' duyurmasından birkaç saat sonra geldi.

Dibeybe, geçen salı günü başkent Trablus'ta Bakanlar Komitesi tarafından düzenlenen, seçimlere ilişkin bir forumda açıklamada bulundu. Başbakan, hükümetin, bakanlık ve kurumlarıyla birlikte gelecek Aralık ayının 24'ünde seçimlere ulaşmak dışında başka bir hedefi olmadığını söyledi.



Abdulhamid Dibeybe, çok sayıda bakanın, siyasi ve diplomatik misyon başkanlarının katıldığı forumda, “Kaybedenler, başarıya direnecek olanlardır ve seçimlerin zamanında yapılmasını istememektedirler. Sizleri terk etmeyeceğimizi ve önünüzdeki yolu kapatmayacağımızı söylüyoruz. Libyalılar, seçimlere ulaşmak zorundadır” dedi.



Dibeybe, “Koltuklarından kalkmayan ‘kaybedenlerin', uzun yıllar süren yönetimi sonrasında koltuklarından kaldırılıp, yerlerini gençlere ve Libya halkına teslim etmek ve seçim projesine ulaşmak gerekiyor” ifadelerini kullanırken, sözlerinin devamında ise “Seçimlerden yanayım. Hükümet, Yüksek Seçim Komisyonu'nun talebi üzerine 50 milyon dinar ayırdı. Ayrıca uygulamaya katkıda bulunmak, seçimleri güvence altına almak ve onlara kolaylık sağlamak için İçişleri Bakanlığı'na da 200 milyon dinar tahsis etti” dedi.



Dibeybe, komisyona yurt dışından para kabul etmeyi durdurma çağrısında bulunurken, hükümetin bunu destekleme ve ihtiyaç duyduğu fonları sağlama yeteneğine dikkati çekti. Dibeybe ayrıca, ‘gençlerin ve kadınların seçimlere katılımını artırma, bu aşamada rollerini gösterme' çağrısı yaparken, “Çünkü nüfusun en yüksek yüzdesini, inşa ve kalkınmadaki aktif gücü temsil ediyorlar” dedi.



Abdulhamid Dibeybe, 18 Ağustos'ta Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayeh'e gönderdiği bir mektupta, hükümetin komisyonun ihtiyaç duyduğu her türlü harcamayı karşılamaya hazır olduğunu vurguladı. Seçim hazırlıkları hususunda ise Dibeybe, “Koşullar, ulusal liyakat elde etmek için herhangi bir uluslararası veya yerel kuruluşlardan destek almayı gerektirmiyor” şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanı Halid Mazen, yaklaşık 37 bin polis memurunun hazırlandığını ve ‘oy kullanma merkezlerinin güvenliğinin sağlanması, seçmenler, gözlemciler ve medya için güvenli bir ortam oluşturulması ve sandıkların korunması da dahil' yaklaşan seçim kazanımlarını güvence altına alma ve başarıya uygun koşulları sağlama planına dikkati çekti.



Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Belihak, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan bürosunda geçen salı günü düzenlediği toplantının sona ermesini takiben, cumhurbaşkanlığı seçimleri taslağının, tartışma tamamen tamamlandıktan sonra nihai şekli için Temsilciler Meclisi Yasama Komitesi'ne sevk edildiğini belirtti.



Öte yandan Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad, 5+5 Ortak Askeri Komite'yi ‘Savunma Bakanı ataması talebiyle, mesleki yolundan sağmak ve siyasi işlere karışmak' ile suçladı.



Komitenin ‘mevcut otoritelerin üzerinde yeni bir otorite' olacağı endişesini dile getiren Haddad, bu ‘reddedilen müdahalelerin', ordunun tek başkomutanı Muhammed el-Menfi başkanlığındaki Başkanlık Konseyi'nin görevlerine ve Birlik Hükümeti'nin görevlerine olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.



Muhammed el-Haddad, Menfi ve Dibeybe'ye de ‘siyasi ve toplumsal barışa hizmet etmeyen suiistimallerin durdurulması ve komitenin faaliyetlerinin, kendi politikalarına uygun şekilde profesyonel olması' çağrısı yaptı.



Diğer taraftan Mareşal Halife Hafter başkanlığındaki Ulusal Ordu (LUO) ve ülkedeki geçiş otoritesine sadık güçler arasında ‘eş-Şuvayrif bölgesinden İnsan Yapımı Nehir suyu sisteminin açılması konusunda rekabet işaretleri ortaya çıktı. Sistem, Albay Muammer Kaddafi'nin damadı ve şu anda başkent Trablu''ta bir hapishanede tutuklu bulunan Libya istihbaratının eski başkanı Abdullah es-Senusi'nin destekçileri tarafından sağlığı bozduğu gerekçesiyle kapatılmıştı.



LUO, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdurrezzak en-Nazuri'nin suyun geri dönüşüne ilişkin beklenen açıklaması hakkında bilgi almasından sonra sürpriz bir şekilde kuvvetlerini artırdı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.