DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 - YKS geç başvuruları ne zaman? 2022- YKS geç başvuru tarihi bitti mi? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
İstanbul Valisinden kritik uyarı!
Selçuk Bayraktar: Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek
Sağlık çalışanlarının maaş düzenlemesinde detaylar belli oldu
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir? Taban Puanları ve Başarı Sırası Kaçtır?
Dibeybe’den hükümeti devretmek için cumhurbaşkanlığı şartı
Bakan Özer açıkladı: 2022'de öğretmen atamaları olacak mı? Öğretmen atamalarında ağırlık verilecek branş hangisi?
Almanya: Bizim için en zoru Rus gazını reddetmek
Senegal mahkemesinden BBC'ye 'işten çıkarma' cezası
Harita ve Geomatik Mühendisliği Öğrencileri için Burs ve İstihdam Desteği Geliyor
Cübbeli Ahmet: ‘Kafirler tütüne kota koydu’
'Rusya Ukrayna topraklarında asla bir 'dost' bulamayacak'
TKP: Ulaşım haktır ve bütünüyle devletleştirilmelidir!
Granada Elche canlı izleme
Suudi Arabistan'da 81 kişi idam edildi

TIMETURK / DÜNYA / Dibeybe’den hükümeti devretmek için cumhurbaşkanlığı şartı

Dibeybe’den hükümeti devretmek için cumhurbaşkanlığı şartı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa hükümetine görevi devretmesi için seçimlerde cumhurbaşkanlığı adayı olmayı şart koştuğu öne sürüldü.

2 Saat Önce
2022-03-12 19:22:14
Dibeybe’den hükümeti devretmek için cumhurbaşkanlığı şartı

Bingazi merkezli 218 televizyon kanalının iddiasına göre Dibeybe'nin şartının kabul edilmesi durumunda Başağa'nın Pazartesi başkent Trablus'ta görevi devralabileceği iddia edildi.

Öte yandan Dibeybe ve Başağa'nın Türkiye'nin arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleştireceği de savunuldu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş