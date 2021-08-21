Dibeybe'den Hafter ile görüşme şartı

Bloomberg ajansına konuşan Libya Başbakanı Dibeybe, geçmişte kendisiyle esir takası konularına birkaç dolaylı görüşme gerçekleştirdiğini söylediği Ulusal Ordu Komutanı Hafter ile görüşmeye hazır olduğunu belirttiği açıklamasında kendisini Başbakan ve Savunma Bakanı olarak tanımasını şart koştu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ulusal Ordu (LUO) Başkomutanı Mareşal Halife Hafter ile görüşmeye karşı olmadığını açıkladı. Dibeybe ayrıca eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ikinci oğlu Seyfulislam'ın tüm Libyalılar gibi bir vatandaş olduğunu ve yasal açıdan sorunu olmayanların adaylığına itiraz etmediğini vurguladı.



Bloomberg ajansına konuşan Dibeybe, geçmişte kendisiyle esir takası konularına birkaç dolaylı görüşme gerçekleştirdiğini söylediği Hafter ile görüşmeye hazır olduğunu belirttiği açıklamasında kendisini Başbakan ve Savunma Bakanı olarak tanımasını şart koştu. Abdulhamid Diberbe, Hafter'in son ‘cesaret kırıcı' açıklamalarından duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirdi.



Dibeybe, hükümetinin Libya'dan paralı askerlerin çıkışını kabul etme yönünde ilerleme kaydettiğini söyledi. Ancak ülkeden çıkışları için herhangi bir tarih belirtmedi. Başbakan, “Bir veya iki ay içinde çıkabilirler. Ama sonunda ayrılacaklar” dedi.



Uluslararası müdahale ve askeri rejimlerin seçimlerin yapılmasına engel oluşturabileceği korkusuna rağmen seçimlerin zamanında yapılacağına bir kez daha söz veren Dibeybe, Seyfulislam Kaddafi'nin önemli bir kabilenin oğlu olarak yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olabileceğini söyledi. Dibeybe, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin iade edilmesi ve yargılanmasına yönelik tekrarlı taleplerine atıfta bulunarak bunun karşılığında yasal sorunların ele alınmasını şart koştu.



Abdulhamid Dibeybe açıklamasında ayrıca İtalyan ve Fransız şirketlerinden yatırım teklifleri aldığını, yıl sonuna kadar düzenlenecek iki petrol ve gaz konferansında yatırım projelerinin ortaya koyulacağını söyledi.



Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Trablus Büyükelçisi Richard Norland, yaptıkları basın açıklamasında ‘Libya halkının adil ve özgür seçim beklentilerini karşılayabilmek, istikrarlı, birleşik ve demokratik bir Libya'yı desteklemek için seçimlerin gelecek aralık ayında, belirtilen zamanda yapılması' konusunda fikir birliğine vardıklarını bildirdiler.



ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre geçen perşembe akşamı telefon aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirilen Menfi ve Norland, Libya'daki tüm tarafları 23 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını baltalayacak gerilimlerden kaçınmaya çağırdılar.



Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih söz konusu açıklamalarla eş zamanlı olarak hükümeti, ‘devlet kurumlarını tüm bölgelerin iktidarı paylaşmasına izin verecek şekilde birleştirmemek' ile suçladı.



Salih geçen perşembe günü Rus medya organlarına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının yetki ve şartlar uyarınca seçilmesine ilişkin yasanın bu hafta veya gelecek hafta Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılacağını söyledi. Salih, “Seçimler zamanında yapılmazsa ülke bölünebilir ve yeniden kaosa sürüklenebilir” uyarısında bulundu.



Akile Salih, yabancı güçlerin Libya topraklarından ayrılmasını istedi. Uluslararası topluma da Türkiye'nin Libya'dan çıkması için devreye girmeye çağırdı. Salih, Türk güçlerinin varlığının gerekçesinin, Fayiz es-Serrac başkanlığındaki eski ‘Ulusal Mutabakat Hükümeti' ile yapılan anlaşma olduğuna işaret etti.



Yakın bir zamanda yerel medya organlarında çıkan haberlerde , bir Türk insansız hava aracının Trablus'taki Mitika Üssü'nden havalandığı öne sürüldü.



Bu adım öncesinde Libya'daki geçiş yönetimine sadık silahlı milislerin liderleri, 5+5 ortak askeri komitenin taleplerini kabul etmemesi sonrasında Libya topraklarından yabancı güçlerin ve paralı askerlerin sınır dışı edilmesiyle ilgili sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi.



Eski Savunma Bakanı Selahaddin Nimruş da Batı Kıyısı Askeri Bölge Komutanı olarak ilk toplantısında, tümgeneral rütbesinde askeri bir üniforma ile görüntülendi. Toplantıda batı kıyısındaki belediyelerin başkanlarıyla ‘askeri kurumun rolünün desteklenmesi ve yeniden etkinleştirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, desteklenmesi ve orduya kabul kapısının açılması' meseleleri ele alındı.



Diğer yandan Nalut şehrinin lideri Abdulvahab el-Haccam, Başkanlık Konseyi'nin askeri alanlara ilişkin son kararlarını eleştirdi. Haccam, geçen perşembe günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kararın ‘kabile ve bölgesel milislere göre uyarlandığını' belirterek bunu ‘bölgelerimizde uygulanmayacak bir saçmalık' olarak nitelendirdi. Haccam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Askeri kurumun itibarını zedelediğinden ve teşkilat yapısını dikkate almadığından dolayı bu kötü düşünülmüş kararları tanımak zorunda değiliz ve tanımıyoruz.”

Kaynak: Şarkul Avsat

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