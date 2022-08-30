'Devekuşu yakalama tatbikatı'

Tayland’taki Chiang Mai Hayvanat Bahçesi’ndeki devekuşu kostümlü kaçış tatbikatı eğlenceli görüntülere sahne oldu

Kaçış provaları için hayvan kostümleri giyen insanlar yeni bir şey değil. Örneğin Japonya'nın Ehime kentindeki Tobe Hayvanat Bahçesi, 2019'da, hiç inandırıcı olmayan aslan kostümü giymiş bir çalışanın, meslektaşları onları içeri atmaya çalışırken kaçmaya çalıştığı bir "aslan kaçış" tatbikatı gerçekleştirmişti.

Tayland'taki Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nin Facebook sayfasında paylaşılan fotoğraflarda beyaz yüz boyası olan, devekuşu kafasına benzeyen bir şapka giyen ve fıçıya benzer bir elbiseye sahip bir kişi görülüyor.

Bu "devekuşu", gerçek bir devekuşunun kaçışı durumunda hayvanat bahçesi personelini hazırlamayı amaçlayan bir eğitim tatbikatında görüldü. Üç metre kadar boyu ve 140 kilogramı kadar ağırlığı olan kaçan devekuşları, güçlü bacaklarını kullanarak saatte 72,5 kilometreye varan hıza ulaşabilirler.

Devekuşları güçlü bacaklarını savunma silahı olarak kullanarak saldırı durumunda pençeli ayaklarıyla tekmeleyip parçalayabilirler. Avustralya tepeli devekuşları (cassowary) genellikle dünyanın en tehlikeli kuşu olarak kabul edilirken, devekuşları aslında daha büyük ve daha ağırdır. Vahşi doğada, aslanlar ve insanlar da dahil olmak üzere oldukça büyük yırtıcı hayvanlara karşı koyabilirler.

Bu hayvanların bacaklarının gücünü hatırlatan bir anıda, ünlü şarkıcı Johnny Cash'in bir gün yürürken karşılaştığı bir devekuşunun tekmesiyle ağır yaralanıp ölümden dönmüş. Cash'in bir sopayla uzaklaştırmaya çalıştığı hayvan onu tekmeledi ve ancak kalın bir kemer sayesinde karnının parçalanmasından kıl payı kurtulmuş.

Kaynak: chip.com .