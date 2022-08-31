Deva ve Gelecek partileri arasında yeni gerilim! Peker’in iddiaları rahatsız etti

Gelecek ve Deva partileri, şimdi de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddiaları üzerine ilişkilerde gerginlik yaşıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz ay, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun karşılıklı açıklamaları üzerinden gerilen Gelecek ve Deva partileri, şimdi de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddiaları üzerine ilişkilerde gerginlik yaşıyor.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu Halkbank yönetimine öneren kişinin eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olduğu yönündeki iddiası Gelecek Partisi tarafından yalanlandı.

Göreve kim getirdi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK başkanı Taşkesenlioğlu'nun rüşvet karşılığı aldığı 100'e yakın mal varlığı olduğunu iddia etmişti. Taşkesenlioğlu, uzun süre FETÖ'nünbankası olarak bilenen Bank Asya'nın üst düzey yöneticiliğini yapmıştı. Daha sonra Halkbank genel müdürlüğüne, ardından da SPK başkanlığına getirilmişti. Taşkesenlioğlu'nu bu göreve getiren isimlerin Babacan ve Davutoğlu olduğu iddia edilmişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in de bu iddiaları doğruladığını söylemişti. Özdemir'in aktardığına göre Şahin, "Taşkesenlioğlu'nun Bank Asya'daki FETÖ'cü ekip tarafından tasfiye edilen ekipten olduğunu ve Mayıs 2011'de işten çıkarıldığını" söyledi. Taşkesenlioğlu'nun Halkbank yönetimine atanmasını öneren ismin dönemin başbakanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Taşkesenlioğlu ailesini yakından tanıdığını da iddia etti.

Gelecek Partisi yalanladı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise İdris Şahin'i yalanlayan bir açıklama yaptı.

Özcan, “Sn. Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevine 28 Ağustos 2014 tarihinde başlamıştır. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halkbank genel müdürü olarak atanması ise 7 Şubat 2014 tarihindedir” dedi.

Özdağ da, "Sn. Ahmet Davutoğlu Başbakanlık görevine 28 Ağustos 2014 tarihinde başlamıştır. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halkbank Genel Müdürü olarak atanması ise 7 Şubat 2014 tarihindedir.Kamuoyuna saygı duyurulur..." yazdı.

Bir tartışma bitmeden diğeri başladı

İki parti geçtiğimiz ay da yüksek perdeden bir gerilim yaşamıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Davutoğlu, Üç parti (Saadet, Gelecek ve DEVA) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" demişti. Bu ifadelere cevap veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “DEVA'da ‘hayır' diyen 21 arkadaşıma soruyorum: İki paragraflık metinde sizi ne rahatsız etti kimlik olarak? Bizlerle beraber olmak rahatsız ettiyse altılı masada da beraberiz” diye karşılık vermişti. .