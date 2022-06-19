Dev doğal gaz için imzalar atıldı!

Katar, enerji firması ENI ile doğal gaz sahasının genişletilmesi yönünde anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile Katar'ın yıllık 77 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesi 110 milyon tona çıkarılacak.