Dev buzdağı, ana buz sahanlığına çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Yaklaşık 6 ay önce Antarktika’daki Brunt Buz Sahanlığı'ndan kopan bin 270 kilometrekare büyüklüğündeki A-74 buzdağının, buz sahanlığına çarpmaktan kıl payı kurtulduğu açıklandı.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son 10 yılda ortaya çıkan en büyük üçüncü buzdağı olan A-74'ün sahanlığa çarpmamasının kendisinden daha büyük bir başka buzdağının ortaya çıkmasını engellediği aktarıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Antarktika kıyılarını çevreleyen Brunt Buz Sahanlığı'ndan kopan bin 270 kilometrekare büyüklüğündeki A-74 buzdağının, koptuğu ana parçaya çarpmaktan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan fotoğraflarda 9 gün içerisindeki hareketi izlenen A-74'ün, Brunt Buz Sahanlığı'na çarpmaktan küçük bir farkla kurtulduğu görülürken, paylaşılan bilgide çarpmanın gerçekleşmesi halinde kendisinden daha büyük bir parçanın kopmasına neden olmaktan kurtulduğu aktarıldı.

Ağustos ayının başlarında, kuvvetli doğu rüzgarları nedeniyle Brunt Buz Sahanlığı'nın batı ucu etrafında dönen A-74 buzdağının, rüzgarlar nedeniyle güneye doğru hareket ettiği görüldü.

Sürüklenen buzdağının rüzgarın etkisiyle Brunt Buz Sahanlığı'na çarpması durumunda bin 700 kilometrekarelik bir başka buzdağının kopmasına neden olabileceğini aktaran Avrupa Uzay Ajansı'ndan Mark Drinkwater, “A-74'ten bile daha büyük olan burun şeklindeki parçası, Brunt Buz Sahanlığı'na zar zor bağlı kaldı” derken, “Eğer bu parça şiddetli bir şekilde çarpışsaydı, kalan buz köprüsünün kırılmasını hızlandırabilir ve kırılmasına neden olabilirdi. Sentinel uydu görüntülerini kullanarak durumu rutin olarak izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

A-74 buz dağı, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Brunt Buz Sahanlığı'nda meydana gelen çatlak sonrasında bu yılın Şubat ayında ortaya çıkmıştı.

Son on yılda buz sahanlığından ortaya çıkan üçüncü büyük bölünme olan A-74, ile ilgili Avrupa Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, buzdağının okyanus akıntıları nedeniyle altı aydır Brunt Buz Sahanlığı'na yakın olduğunu söyledi.

Yaşanan yakın geçişe rağmen ESA, Brunt Buz Sahanlığı için tehlikeler devam ettiğini belirtti. Ajans, A-74 buzdağının çarpmasından kıl payı kurtulan buzul bölgesinin deniz tabanına ince bir şekilde bağlı olduğunu aktardı.

Buzulbilimciler bölgeyi incelediklerini ve buz sahanlığındaki yarıkları ve boşlukları izlediklerini bildirdi.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.