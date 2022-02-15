DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı
Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!
Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
10 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı
Fastjel nedir? Fastjel ne için kullanılır?
Bingöl Valiliğinden ‘köylülere işkence’ iddiasına ilişkin açıklama
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama
ABD’den sonra İsrail de Ukrayna'daki büyükelçiliğini Lviv'e kaydırıyor
Altın yeniden düşüyor! Altın neden düştü? Altın ne kadar olur?
Temel parçacık 'nötrino'nun en küçük kütlesi bulundu
EXXEN CANLI: Sporting Lizbon - Manchester City
Bakan Akar'dan sağlık durumu paylaşımı
Manchester United - Brighton maçı canlı! CANLI
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne?
PSG - Real Madrid maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

TIMETURK / DÜNYA / Deutsche Welle 2 Filistinli gazeteciyi daha işten çıkardı

Deutsche Welle 2 Filistinli gazeteciyi daha işten çıkardı

Almanya'da devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) 5 Arapça servisi çalışanını işine son vermesinin ardından 2 Filistin kökenli gazeteciyi daha işten çıkardığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-02-15 20:07:33
Deutsche Welle 2 Filistinli gazeteciyi daha işten çıkardı

Alman medyasındaki haberlerde, Zahi Alavi ile Yasir Ebu Mualek'in sosyal medya hesaplarında, geçmişte "antisemitik ifadeler kullandığı" iddiasıyla görevlerine son verildiği ifade edildi.

Alavi'nin 17 yıldır, Ebu Mualek'in ise 12 yıllık DW çalışanı oldukları aktarılan haberlerde, 2 gazetecinin DW Genel Müdürü Peter Limbourg'un geçen haftaki basın toplantısında bahsettiği inceleme başlatılan 8 kişi içerisinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında, 2 gazetecinin İsrail'in 2014'te ablukaya alınan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınadıkları kaydedildi.

Alavi'nin Temmuz 2014'te Facebook sayfasında, "Terörist İsrail devletinin Filistinlilere yaptığı tekrarlanan bir soykırımdır" paylaşımında bulunduğu ifade edildi.

Alavi ve Ebu Mualek'in sosyal medya hesaplarında kendilerine destek verenlere teşekkür ettikleri görüldü. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş