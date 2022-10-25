Der Spiegel, Alman bakanı eleştirdi: Baerbock bundan vazgeçmeli!

Der Spiegel’in bu haftaki sayısında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Temmuz ayındaki Türkiye-Yunanistan ziyareti eleştirildi. Dergide “Baerbock, Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile basının karşısında tartıştı. Baerbock’un bir ara bulucu olmadığı fazlasıyla açıktı. Bu gezi, dış politika açısından bir başarısızlıktı” satırlarına yer verildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçtiğimiz Temmuz ayında Yunanistan ve Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'deki görüşmesini 29 Temmuz'da İstanbul'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştiren Baerbock hem ülkesinde hem uluslararası arenada tartışma konusu oldu. Ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Osman Kavala üzerinden Almanya'yı eleştirdi, Yunanistan konusunda Batı'nın Atina yönetimine sahip çıktığını hatırlattı.

Baerbock'un Türkiye-Yunanistan ziyareti Almanya'nın en önemli dergilerinden Der Spiegel'in bu haftaki sayısında eleştiri konusu oldu. Von Raulf Neukirch, Baerbock'un ziyaretinin başarısız bir ziyaret olduğunu belirterek şunları kaleme aldı:

DEĞER TEMELLİ DIŞ POLİTİKA, İYİ BİR İÇ POLİTİKADIR

Baerbock, temmuz ayının sonunda ilk ziyareti için Yunanistan ile Türkiye'ye gitti. Birçok konuda birbiriyle çatışan NATO ortakları arasında ara buluculuk yapmak istedi. Bakan bunun yerine Atina'da iki ülke arasındaki ada anlaşmazlığında açıkça Yunanistan'ın yanında yer aldı. Bunu yaparken ahlaki ve yasal olarak kusursuz bir pozisyon formüle etti ancak bundan sonra Türkiye ziyaretinden vazgeçebilirdi. Baerbock, Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile basının karşısında tartıştı. Baerbock'un bir ara bulucu olmadığı fazlasıyla açıktı.

Bu gezi, dış politika açısından bir başarısızlıktı. Dışişleri Bakanı, kendi ülkesinde puan kazandı. Değer temelli dış politika, iyi bir iç politikadır. Aksi takdirde sadece zarar verir. Baerbock'un bundan vazgeçmesi gerekiyor.