Depp-Heard davasına Elon Musk'tan ilk yorum

Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası devam ederken Heard’ün Depp'ten sonra bir dönem birlikte olduğu Elon Musk’tan dava süreciyle ilgili yorum geldi.

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Johnny Depp'in, eski eşi oyuncu Amber Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası, kamuoyu nazarında Depp'in lehine ilerliyor gibi görünüyor. Davada son dönemece giren çift hakkında bu sefer Heard'ün bir dönem beraber olduğu SpaceX CEO'su Elon Musk'tan da yorum geldi.

'İKİSİ DE İNANILMAZ İNSANLAR'

Twitter'da Podcast sunucusu Lex Fridman'ın dava süreciyle ilgili yaptığı paylaşıma cevap veren Musk, "Umarım ikisi de hayatına devam eder. İkisi de inanılmaz insanlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada iş insanı Elon Musk'ın ismi sık sık geçmişti. Depp ile ayrıldıktan sonra ünlü iş insanıyla ilişki yaşayan Heard, eski eşinden aldığı tazminatla bir hayır kurumuna bağış yapacağını söylemiş ama yapmadığı ortaya çıkmıştı. Onun adına ise Musk'ın bir miktar bağış yaptığı öğrenilmişti.

Ayrıca Amber Heard'ün eski menajeri mahkemede, ünlü oyuncunun Depp ile barışmaya çalıştığı sırada dahi Musk ile görüştüğünü ve kendisine defalarca, "Musk ile sadece boşluğumu dolduruyorum" dediğini söylemişti. .