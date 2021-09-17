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Denizaltı krizinde Fransa'ya bir tepki de Avustralya'dan

Avustralya’nın, Fransa’yla yaptığı denizaltı anlaşmasını iptal edip ABD’yle anlaşmasına tepkiler sürerken Avustralya Başbakanı Morrison'dan yeni bir açıklama geldi.

41 Dakika Önce
2021-09-17 14:51:38
Denizaltı krizinde Fransa'ya bir tepki de Avustralya'dan

Avustralya'nın, Fransa'yla yaptığı denizaltı anlaşmasını iptal edip ABD'yle anlaşmasına tepkiler sürerken Avustralya Başbakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmede anlaşmayı iptal etmelerinin mümkün olabileceğini dile getirdiğini söyledi.

Avustralya, dün yaptığı açıklamayla, Fransa'yla arasındaki 40 milyar dolarlık denizaltı satın alma anlaşmasını iptal ettiğini, bunun yerine ABD ve İngiltere ortaklığında üretilen nükleer denizaltılardan alacağını açıklamıştı. Karara tepki gösteren Fransa, bunu 'müttefikleri tarafından sırtından bıçaklanmak' olarak değerlendirdi.

Fransa'nın bu tepkisine karşı açıklama yapan Avustralya Başbakanı Morrison, “Paris'te kendisiyle (Macron) uzun bir akşam yemeği yediğimizde bunu net olarak ifade ettim. Karşı karşıya olduğumuz yeni stratejik ortamda konvansiyonel denizaltıların kapasiteleri konusundaki kaygılarımızı uzun uzun konuştuk” dedi.

Morrison, aynı yemekte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Avustralya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda bir karar vermek durumunda olduğunu söylediğini de belirtti.

Söz konusu durum, "Avustralya, bölgede artan Çin etkisine karşı özellikle ABD ve İngiltere'yle bağlarını güçlendirmek istiyor" yorumlarına neden oldu.

Ancak Fransa'nın tepkisi kolay dineceğe benzemiyor. Fransa, ABD'nin başkenti Washington'daki büyükelçilik konutunda bu akşam yapılacak Fransa-ABD Dostluk Galası'nı iptal etti. Fransız Büyükelçi Philippe Etienne'in konutunda yapılacak olan gala, ABD'nin bağımsızlık savaşı döneminde İngilizler'e karşı Fransa'nın desteğiyle kazandığı Chesapeake Muharebesi'nin 240'ıncı yıl dönümü nedeniyle yapılacaktı.

Kaynak: VOA Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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