Delta varyantı endişesi: Çok sayıda ülke kısıtlamaları geri getiriyor

Koronavirüs'ün Delta varyantı, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerde kısıtlamaların yeniden sıkılaşmasına neden olurken, Avrupa'da da yaz tatillerine ilişkin endişeleri yeniden doğurdu.

Koronavirüs'ün Delta varyantı, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerde kısıtlamaların yeniden sıkılaşmasına neden olurken, Avrupa'da da yaz tatillerine ilişkin endişeleri yeniden doğurdu. Rusya'nın başkenti Moskova, Delta varyantıyla artan vakalarla birlikte dün, pandeminin başından bu yana en yüksek Koronavirüs kaynaklı ölümü kaydetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, çeşitli ülkelerde aşılama programları vaka sayılarını düşürüp, normalleşme sürecine girilse de Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'de uzmanlar, daha hızlı bulaştığı tespit edilen Delta varyantına dikkati çekerek, pandeminin "bitmekten çok uzak" olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının şu ana kadar 92 ülkede görüldüğünü açıkladı. İspanya, zorunlu maske kuralını kaldırırken Hollanda da içeri alanlarda yemek yeme kısıtlaması kaldırıldı. Belçika, evlerde misafire izin verirken İsviçre'de kalan kısıtlamaların çoğunluğu tamamen kalktı.

Almanya, bu hafta sonu Delta varyantı vakalarının yüzde 70'e çıktığı Portekiz'i "virüs varyant alanı" ilan ederek seyahat kısıtlaması getirdi. Portekiz'de daha önce kalkan Koronavirüs kısıtlamaları yeniden uygulanmaya başladı.

Avrupa'da yaz uğrak bir tatil ülkesi olan Yunanistan'la ilgili uzmanlar, Ağustos ayına gelindiğinde ülkedeki yaygın varyantın Delta olabileceğine ve bu durumda sıkı karantina önlemleri gerekebileceğinine karşı uyardı. Katolanya gibi İspanya bölgelerinde Delta vakaları yüzde 20 seviyelerine çıktı.

Avrupa'nın yanı sıra Endonezya'da Delta varyantı ciddi endişelere neden olurken günlük veni vaka sayısı 21 bine kadar çıktı. Tayland'da da vakalar arttı, kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı.

Aşılamanın düşük olduğu ülkelerde Delta varyantının etkisi konusunda uzmanlar alarm veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.