Dehşet! Kırmızı kart gösteren hakemi döverek öldürdüler

El Salvador'da, kırmızı kart gösterdiği için futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya öldü.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Jose Arnoldo Amaya, taraftarlar ve futbolcular tarafından öldürüldü.

NTV Spor'un haberine göre, El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darp edildi.

Saldırı, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin, bir oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Amaya kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Federasyon başkanı Hugo Carrillo ise "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz" dedi