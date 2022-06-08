Defineciler 200 ton altın buldu! Dünyanın gözü orada

İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı. İşte tarihin en büyük definesi...

Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi. İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi de battı. Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor.

San Jose gemisi 2018 yılında otonom araçlarla keşfedilmişti. Kolombiya ordusu en büyük batıktan yeni görüntüler paylaştı. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değerinin ise 18 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gemideki altın gümüş ve zümrütün toplam ağırlığının 200 ton olduğu belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi. Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.

Bunların yanısıra Çin porselenleri de dikkat çekiyor. Ayrıca bölgede daha önce tespit edilemeyen iki gemi kalıntısı daha bulundu. Bu gemilerin San Jose'den 100 yıl sonra battığı tahmin ediliyor.

SERVETE DOKUNULAMIYOR

18 milyar dolarlık servetinin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu savunuyor.

Geminin battığı 1708 yılında, Kolombiya, İspanya İmparatorluğu'nun bir kolonisiydi. Öte yandan gemideki değerli malzemeler çoğunlukla günümüzde Peru ve Bolivya'ya ait topraklardan toplanmıştı.

Ülkeler arasındaki bu hak mücadelesi nedeniyle hazinenin bir süre daha okyanus altında yatacağını söylemek mümkün.