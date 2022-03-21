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David Beckham Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

TIMETURK / DÜNYA / David Beckham Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

David Beckham Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

İngiliz futbolcu David Beckham, Instagram hesabının kontrolünü Harkiv şehrindeki Ukraynalı bir doktora devretti.

2 Saat Önce
2022-03-21 18:40:15
David Beckham Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

46 yaşındaki Futbolcu David Beckham'ın Instagram'da 71 milyondan fazla takipçisi var.

Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı Beckham, "Iryna ve onun gibi sağlık çalışanlarının Ukrayna'da hayat kurtarmak için yaptıkları harika işi" vurgulamak istediğini söyleyerek hesabını Ukraynalı Doktor Iryna Kondratova'ya devretti.

Merkezi yönetmenin yanı sıra pediatrik anestezi uzmanı olarak da hizmet veren Dr. Iryna, çalışmalarının Rus işgalinden bu yana "7/24" olduğunu söyledi.

"İlk günler en zoruydu. Bomba ve saldırılarla nasıl çalışılacağını öğrenmek zorundaydık" dedi.

"Muhtemelen hayatımızı riske atıyoruz ama hiç düşünmüyoruz. İşimizi seviyoruz. Burada doktorlar, hemşireler endişeli, ağlıyoruz ama hiçbirimiz pes etmeyeceğiz."

Harkiv Rus bombalarının hedefinde

Harkiv, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri ve üç haftadan uzun süredir Rus bombardımanının hedefi.

Dr. Iryna, savaşın ilk gününde tüm hamile kadınların ve annelerin nasıl merkezin bodrum katına taşındığını anlattı.

“Birlikte geçirdiğimiz korkunç bir üç saatti” diyen Iryna, yoğun bakıma alınan bebeklerin, bağlı olduğu ekipmanlar hareket ettirilemediği için üst katta kalması gerektiğini söyledi.

1 milyon sterlin bağışta bulundu

Beckham ayrıca takipçilerini, büyükelçisi olarak hizmet verdiği bir BM yardım kuruluşu olan Unicef'e bağışta bulunmaya teşvik etti.

Davdi Beckham ve Spice Girls'te şarkıcı olan eşi Victoria'nın, örgütün Ukrayna'daki çalışmalarını finanse etmek için 1 milyon sterlin bağışta bulundukları biliniyor.

Reuters, TRTHaber .

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