David Beckham F45'e 20 milyon dolarlık dava açtı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, F45'in kendisine vadedilen miktarı ödemediğini iddia ederek 20 milyon dolarlık dava açtı.

David Beckham ve ünlü golf yıldızı Greg Norman, F45 adındaki bir spor markasına 20 milyon dolar değerinde dava açtı. The Blast'in haberine göre, 2021 yılında marka ile anlaşan 47 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık kontrat kapsamında 1,5 milyon dolar kazanması ve belli bir miktar hisse elde etmesi gerekiyordu.

NTV'nin aktardığına göre; Beckham, markanın kendisine vadedilen miktarı ödemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Futbolcuyu temsil eden fitness markasının, Beckham'ın tanınırlığından yararlandığı ve güvenirlik kazandığı belirtildi

Sporcunun markanın sosyal medya reklamlarında oynadığı ve marka lansmanlarında yer aldığı biliniyor. .