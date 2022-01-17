Darwin’in cevabını bulamadığı çiçeklerin gizemli evrimini aydınlatacak yeni bir fosil keşfedildi

Çin’de çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı milyonlarca yıllık yeni bir çiçek fosili buldu. Araştırma ekibi, bu keşifleri sayesinde Charles Darwin’in de cevap aradığı onlarca yıllık gizemi aydınlatacaklarını düşünüyor.

Şimdiye kadar Charles Darwin de dahil olmak üzere pek çok bilim insanı, kapalı tohumlu çiçeklerin evrimi hakkında araştırmalar yapsa da çiçeklerin ortaya çıkışı gizemini koruyor. Çiçekler çok narin bir yapıya sahip olduğu için fosil kalıntılarına ulaşmak da oldukça zor oluyor.

Çin'de son yıllarda yapılan bazı keşifler kapalı tohumlu çiçeklerin evrimi hakkında daha çok fikir sahibi olmamızı sağladı. Çin'deki bir grup bilim insanı fosil kalıntılarını en eski çiçek tomurcuğu kalıntılarını bulduklarını ve bu sayede çiçekli bitkilerin şimdiye kadar düşünülenin aksine on milyonlarca yıl önce evrimleştiğini öne sürdü.

Milyonlarca yıl öncesine ait çiçek kalıntıları bulundu

Charles Darwin, erişebildiği en eski fosil çiçeğinden hareketle kapalı tohumlu (anjiyosperm) çiçeklerin sadece 20-30 yılda nasıl tüm ekosistemlere hakim olmaya başardığını, bu kadar büyük bir çeşitliliği nasıl geliştirdiğini araştırmıştı. Bu Darwin'i rahatsız eden bir bilmece olarak kalmış, istediği cevaplara asla ulaşamamıştı. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Darwin'in zihnini kurcalayan bu bilmecede bazı taşlar yerine oturdu.

Öncelikle 2016 yılında Çin'de yapılan araştırmalarla bilim insanları, 145 milyon yıl önceye kadar uzanan bir çiçek türünü keşfettiklerini duyurdu. Euanthus adı verilen fosilleşmiş çiçeğin yalnızca taç yaprakları yoktu fakat modern çiçeklere benzer erkek ve dişi üreme organları vardı. 2018 yılında ise Çin'de bir başka fosilleşmiş çiçek bulundu. Nanjinganthus adı verilen bu çiçek ise 174 milyon yaşındaydı ve tohumları tıpkı modern bir çiçekli bitki gibi tamamen bir yumurtalığın içindeydi. Ancak bazı botanikçiler bu fosillerin çiçek olamayacak kadar ilkel olduklarını ve çiçeksiz bir bitki türü olduklarını iddia ediyorlardı.

Çin'de yapılan araştırmalar sonucunda yeni bir çiçek türü daha bulundu. Florigerminis Jurassica olarak adlandırılan bu yeni fosilleşmiş çiçek tomurcuğu, mükemmel durumda saklanmış ve bilim insanlarının aradıkları kalıntılar için iyi bir örnek oluşturuyordu. 164 milyon yıllık bu mükemmel durumdaki fosil bitki, sadece çiçek tomurcuğu değil bir meyve ve yapraklı bir dala da bağlıydı.

Araştırmacılar, şimdilik türünün tek örneği olan bu keşfin kapalı tohumlu çiçeklerin tarihi ve evrimi hakkında bilinenleri değiştireceğini düşünüyor.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.