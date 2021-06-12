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Dardanel’den tepki çeken reklam ile ilgili açıklama

Dardanel, Türkiye-İtalya Euro 2020 maçı öncesi büyük tepki toplayan paylaşımı nedeniyle özür diledi.

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12.06.2021 18:40:13
Dardanel’den tepki çeken reklam ile ilgili açıklama

A Milli Futbol Takımının İtalya ile oynadığı Euro 2020 maçı öncesinde yaptığı paylaşımla büyük tepki toplayan Dardanel, özür diledi. Firmadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı, başta kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyoruz.

Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkilerimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Kadın çalışanlarımızın emeği ile bugünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren, iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde, bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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