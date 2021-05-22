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Darbecilerin salıverdiği gazeteciden Japon hükümetine çağrı

Myanmar'da gözaltına alındıktan bir ay sonra serbest bırakılan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi, ülkede tutuklu gazetecilere yönelik baskıların durdurulması için Japon hükümetinin, Myanmar'da askeri cuntaya 'söz geçirebilmesi' gerektiğini söyledi.

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22.05.2021 09:12:55
Darbecilerin salıverdiği gazeteciden Japon hükümetine çağrı

Myanmar'da gözaltına alındıktan bir ay sonra serbest bırakılan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi, ülkede tutuklu gazetecilere yönelik baskıların durdurulması için Japon hükümetinin, Myanmar'da askeri cuntaya "söz geçirebilmesi" gerektiğini söyledi.

Japonya Dış Muhabirler Kulübünün (FCCJ) çevrim içi toplantısında konuşan Yuki, Myanmar'daki siyasetçi ve gazetecilere yönelik baskılar ve gözaltında tutulduğu sürede şahit olduklarına değindi.

Halkın ve tüm yabancı gazeteciler ile siyasilerin, Myanmar'da tehlikede olduğunu kaydeden Yuki, kendisine tamamıyla gerçek dışı ithamlarda bulunulduğunu belirtti.

Yuki, sorgusu ve duruşması esnasında Myanmar otoritelerinin, yazdığı haber ve çektiği görüntülerin kanunu ihlal ettiğine yönelik bir argüman sunamadıklarını söyledi.

Gözaltında tutulduğu Insein hapishanesinde siyasi tutuklularla tanıştığını kaydeden Yuki, bu kişilerden, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde sorgulandıklarına yönelik anılarını dinlediğini ifade etti.

Japon hükümetinin, salıverilmesine yönelik çabalarına değinen Yuki, "Benim salıverilmemle Myanmar halkının hiçbir problemi çözüme kavuşturulmuş değil, Salıverilmem için gösterilen çabaların, Myanmar'da siyasetçi ve gazetecilere yönelik baskıların durdurulmasına yönelik de gösterilmesi ve Japon hükümetinin, 'cuntaya söz geçirebilmesi' gerekiyor." dedi.

Daha önce 26 Şubat'ta gözaltına alınan ve kısa süre sonra serbest bırakılan Yuki, 18 Nisan'da ikinci kez gözaltına alınmış ve geçen hafta serbest bırakılmıştı. Salıverilmesi sonrası Yuki ülkesine geri dönmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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