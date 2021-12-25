Darbeci ordudan katliam: Aralarında kadın ve çocukların olduğu 30 kişi öldürüldü

Askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar’da ordunun aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edildi.

Asya ülkesi Myanmar'ın Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin yakın Mo So köyünde, ordunun mültecilere yönelik katliamının ardından ortaya çıkan fotoğraflar, sosyal medyada yayıldı.

Hesaplar tamamen doğrulanamasa da fotoğraflarda yanmış 3 araçta 30'dan fazla kişinin cesetlerinin görüldüğü aktarıldı.

Olay yerine gittiğini söyleyen bir köylü, AP'ye, kurbanların dün Mo So'nun hemen yanındaki Koi Ngan köyü yakınlarında silahlı direniş grupları ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmalardan kaçtığını belirtti.

Köylü, kurbanların kasabanın batısındaki mülteci kamplarına giderken, askerler tarafından tutuklandıktan sonra öldürüldüklerini savundu.

Hükümetin iddialar hakkında yorum yapmadığı belirtildi. Ancak devlete ait Myanma Alinn günlük gazetesine göre, Mo So yakınlarında dün Karenni Ulusal İlerici Partisi olarak bilinen silahlı etnik güçlerinin üyeleri ve orduya karşı olanlar, "şüpheli" araçlara binerek ordunun "dur" ihtarına uymadı ve saldırdı.

Ayrıca orduyla savaşmak için eğitime katılacak yeni üyelerin aralarında olduğu grubun seyahat ettiği 7 araç yangında kül oldu. Ölenler hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

AP'ye konuşan tanık, kalıntıların tanınmayacak şekilde yakıldığını, tıbbi malzeme ve yiyeceklerle birlikte çocuk ve kadın kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi.

Karenni İnsan Hakları Grubu Direktörü Banyar Khun Aung, "Bu iğrenç bir suç ve Noel dönemindeki en kötü olay. Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz." dedi.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.





Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.