Danışmanı ile fotoğrafı yayınlanan İngiltere Sağlık Bakanı: Sosyal mesafeyi ihlal ettim

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock evlilik dışı ilişki sürdürdüğü iddia edilen danışmanıyla, öpüşürken çekilen fotoğraflarının bir gazetede yayımlanmasından sonra, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullendi.

Sun gazetesi bugün Hancock'un Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey bir danışmanlığa tayin ettiği Gina Coladangelo'ya sarılıp, öpüşürken çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

Hancock, kendisinin atadığı danışmanı Coladangelo fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra "insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Başbakan Boris Johnson'a sağlık bakanını görevden alma çağrısı yaptı.

Başbakan'ın sözcüsü bir açıklama yaparak, Boris Johnson'un danışmanıyla öpüşürken fotoğrafları yayınlanan Sağlık Bakanı'nın özrünü kabul ettiğini ve konunun kapandığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.