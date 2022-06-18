Danimarka-Rusya arasında gerginlik! ''Kabul edilemez''
Rusya'ya ait bir savaş gemisinin Danimarka karasularını iki kez ihlal ettiği belirtildi.
2022-06-18 09:23:36
Silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamada Rus savaş gemisinin Danimarka sularına izinsiz olarak cuma gecesi 00.30 sularında girdiği belirtildi. Açıklamada radyo teması kurulduktan sonra Rus gemisinin Danimarka karasularından çıktığı belirtildi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, "Bu Demokrasi Festivali'nin ortasında Rusya tarafından yapılmış ciddi anlamda sorumsuzca, iğrenç ve tamamıyla kabul edilemez bir ihlal" açıklamasında bulundu.
Kofod, "Zorbalık metotları Danimarka'ya karşı işlemez" dedi ve Rus büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti.
Yerel basına açıklamada bulunan Danimarka Savunma Bakanı Morten Bødskov, festivalin tehdit altında olmadığını belirtti. Rusya'nın Danimarka karasularını ilk kez ihlal etmediğini belirten Bødskov, "Baltık Denizi'nin yüksek tansiyon bölgesi haline geldiğini kabul etmeliyiz" dedi. .
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