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Danimarka: Eski Göç Bakanına 2 ay hapis cezası

Danimarka'da sığınmacı çiftleri ayırmakla suçlanan eski Göç Ve Uyum Bakanı Inger Stoejberg, Yüce Divan'da 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2 Saat Önce
2021-12-13 17:02:14
Danimarka: Eski Göç Bakanına 2 ay hapis cezası

Yüce Divan Başkanı Thomas Rordam, sığınmacı 23 genç çifti ayırmakla suçlanan eski Göç Ve Uyum Bakanı Inger Stoejberg'in 60 gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Stoejberg, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Çok, çok şaşırdım. Bence bugün kaybeden sadece ben değilim, Danimarka değerleri de kaybetti." ifadesini kullandı.

Sığınmacıların ziynet eşyalarına el konulması

Danimarka'da 2015-2019 yıllarında Göç ve Uyum Bakanlığı yapan İnger Stoejberg, Suriye'de iç savaşın ardından başlayan sığınmacı krizinin yaşandığı 2015 yılında, ülkeye giren sığınmacıların ziynet eşyalarına el konulması kararının alınmasında başrol oynamıştı.

Yabancılara yönelik sert kararları pasta keserek kutlayan Stoejberg'in başında bulunduğu Göç ve Uyum Bakanlığı, 10 Şubat 2016'da bir basın bildirisi yayınlamış ve ülkeye gelen sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda, çiftlerin birbirinden zorla ayrılacağını bildirmişti.

Bakanlığa bağlı birimler, basın bildirisini Bakanlığın talimatı olarak görerek sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda eşleri zorla ayırmaya başlamıştı. Eşler farklı sığınmacı kamplarına gönderilmişti.

Kararın uluslararası hukuka ve Danimarka yasalarına aykırı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2019 yılında hükümeti devralan Sosyal Demokrat Parti, Stoejberg'e yönelik parlamentoda komisyon kurdurmuştu.

Komisyon tarafından Stoejberg, 2 Şubat'ta Yüce Divana gönderilmişti. Böylelikle ülke tarihinde 6'ncı kez bir bakan Yüce Divana gönderilmiş oldu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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