DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Reflü olanlar oruç tutabilir mi? Oruç reflü hastalığına iyi gelir mi? Reflüsü olanlar Ramazan'da neler yemeli?
Danimarka'dan NATO'ya: Asker göndermeye hazırız
KDV indirimini fiyatlara yansıtmayana ağır yaptırımlar geliyor
İYİ Parti yönetiminde deprem
OGS'li araçlar kaçak mı geçmiş sayılacak? HGS olmayan OGS'li otomobillere ceza kesilir mi? OGS yasağı ertelendi mi?
AK Parti 3600 ek gösterge için tarih verdi
Adnan Oktar Davası'nda 50 sanık yeniden tutuklandı
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi oldu? Kaan Yıldırım ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor?
Polonya'dan flaş Rusya kararı
OGS 31 Mart'ta kullanılacak mı? OGS son gün 31 Mart mı 1 Nisan mı? 31 Mart'ta OGS'li araçlara ceza yazılacak mı?
Gelir vergisi beyanında son gün yarın
Masumlar Apartmanı 64. bölüm tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm full HD izle
Ünlü oyuncu Jim Carrey'den tokat yorumu: Will Smith tutuklanmalıydı
Montrö bildirisi davasında ara karar çıktı
Pakistan Başbakanı Han'ı zorda bırakan iki istifa

TIMETURK / DÜNYA / Danimarka'dan NATO'ya: Asker göndermeye hazırız

Danimarka'dan NATO'ya: Asker göndermeye hazırız

Danimarka NATO’ya 800 asker göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

9 Dakika Önce
2022-03-30 15:13:43
Danimarka'dan NATO'ya: Asker göndermeye hazırız

The Defence Post'un haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zaten sahada önemli ölçüde yer alıyoruz, daha fazlasını da yapmaya hazırız." dedi.

Frederiksen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bölgedeki herhangi bir Rus tehdidine karşı NATO'ya 800 asker göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Taburun hazırda bekletildiğini vurgulayan Frederiksen, ancak askerlerin gönderilmesi için NATO'dan resmi bir talep gelmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklama, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Danimarka Parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Bu arada, Frederiksen'in Estonya, Letonya ve Litvanya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Danimarka, birçok Avrupa ülkesi gibi Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuş, Estonya ve Litvanya'da 200 askeri personel ve savaş uçakları konuşlandırmış ve Baltık Denizi'nin doğusuna bir fırkateyn göndermişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş